Pubblicità

Il Comune rischia di perdere altri tre funzionari. In un quadro già complesso per la totale assenza di figure dirigenziali a guidare i dipartimenti, una posizione organizzativa e due funzionari avrebbero infatti chiesto e ottenuto il nulla-osta per lasciare il Comune di Licata e trasferirsi altrove. Secondo quanto abbiamo avuto modo di apprendere, si tratta del comandante della Polizia Municipale Giovanna Incorvaia, della dottoressa Sabina Bonelli dell’Ufficio Personale e del geometra Maurizio Furnò, storico impiegato comunale al dipartimento Lavori Pubblici e Urbanistica. Tutti e tre avrebbero presentato domanda di nulla-osta nelle scorse settimane e sono in procinto di trasferirsi altrove per continuare a prestare la loro attività professionale in altri Enti comunali o strutture statali. La situazione per il Comune di Licata rischia pertanto di aggravarsi ulteriormente e diventare ancora più disastrosa di quanto non lo sia adesso. L’Ente sconta una carenza notevolissima di figure dirigenziali, i dipartimenti non hanno dirigenti ormai da diversi anni e una toppa era stata messa con l’istituzione di posizioni organizzative che però non hanno alla lunga dato gli effetti sperati. Oggi si naviga a vista e chi può scappa.