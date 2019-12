Sicurezza e legalità a Licata: Pullara chiede al Prefetto più attenzione delle forze dell’ordine

In seguito ai frequenti e recenti episodi di microcriminalità avvenuti nei pressi dei locali del centro di Licata il deputato regionale l’On.Carmelo Pullara, capogruppo popolari e autonomisti all’Ars, ha interloquito con la Prefettura di Agrigento e richiesto un intervento urgente presso le forze dell’ ordine al fine di garantire sicurezza e legalità.

“Episodi di microcriminalità che vanno ben oltre il semplice bullismo -dichiara Pullara- avvengono nei pressi di locali pubblici soprattutto del centro, spesso con ragazzi che devono ricorrere alle cure del pronto soccorso del nosocomio licatese.

Tutto questo nel silenzio assordante anche di coetanei che assistono probabilmente silenziosi perché impauriti dalle possibili ritorsioni. Se i nostri giovani crescono con questo modello di omertà e di stato di non legalità certamente non potranno rappresentare al meglio la classe dirigente del domani.

Non comprendo -continua Pullara- come mai questi episodi, di cui vengo a conoscenza io che vivo in parte la quotidianità licatese per ovvie motivazioni di mandato, non siano a conoscenza del vertice politico di questa città, quindi dell’amministrazione Galanti. Di questo silenzio e abbandono della città e soprattutto dei nostri giovani.

A tal fine ho interloquito personalmente con la prefettura di Agrigento affinché possa intervenire presso le forze dell’ordine al fine di garantire sicurezza e legalità nella nostra città, anche in problematiche per le quali non si assurge agli onori della cronaca, dalle quali mi sembrano distratti seppur importanti e basilari nella legalità. Non ci può essere una graduazione di attenzione della legalità rispetto alle problematiche, soprattutto se si ritiene che quelle di impatto mediatico debbano avere il sopravvento.

A Licata i locali da monitorare risultano tanti e l’attività risulta essere alquanto fattibile.

In tal senso -conclude il deputato regionale licatese- ho richiesto al Prefetto di sollecitare i vertici delle forze di polizia nella sua più ampia accezione”.