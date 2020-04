La solidarietà a Licata continua.

Ancora una volta Licata ed i licatesi si distinguono per il gran cuore nei confronti di chi ha bisogno. “Nella giornata di ieri – si legge in una nota della Procivis – sono stati distribuiti numerosi buoni spesa, dall’associazione di volontariato Procivis, ad alcune delle tante famiglie che in questo momento stanno vivendo il dramma della mancanza di lavoro e quindi dei beni di prima necessità a causa della pandemia. Questo gesto solidale è stato possibile grazie ad una donazione dell’onorevole Annalisa Tardino, non nuova a queste manifestazioni di altruismo. Licata c’è: la solidarietà continua”.