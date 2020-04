Bilancio, nuova presa di posizione dei 3 consiglieri Piera Di Franco, Francesco Moscato e Vera Lauria nei confronti dell’assessore Tuttolomondo.

È imbarazzante per noi consiglieri constatare con quanta disinvoltura l’assessore Tuttolomondo menta sapendo di mentire. Una bugia dietro l’altra che non possiamo non contraddire pubblicando le prove di ciò che hanno ricevuto tramite pec i consiglieri comunali, ovvero 2 bilanci, il primo votato in giunta e corredato di parere dei revisori contabili e il secondo, modificato rispetto al primo, lo stesso bilancio che il consiglio dovrà votare, mai approvato in giunta e privo del parere dei revisori contabili. Assessore, lei parla di “paralisi amministrativa”, di certo la paralisi amministrativa non è dovuta ad un grido d’allarme di tre consiglieri comunali, ma solo ed esclusivamente all’assenza di bilancio, alla stesura del quale lei avrebbe dovuto provvedere da circa 8 mesi.

Caro assessore ci auguriamo che anche lei adesso provi un po’ di imbarazzo e mentre tutta la popolazione aspetta che finisca il lockdown per uscire dalle proprie case, ci sentiamo di darle un consiglio per il bene della nostra città, #restiacasa assessore, si dimetta! Sindaco, la preghiamo di provvedere immediatamente alla sostituzione dell’assessore al bilancio, ne scelga uno che dica almeno la verità!

Piera Di Franco, Francesco Moscato, Vera Lauria