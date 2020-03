Raccolta fondi ospedale, sono stati ordinati due ventilatori polmonari

Una bella notizia è quella che arriva dal Comitato emergenza covid19 ospedale di Licata. E’ stato concluso l’ordine di 2 ventilatori polmonari che verranno donati all’ospedale di Licata dopo la raccolta fondi che ha coinvolto la città.

Cari concittadini, con immenso orgoglio a nome di tutti i promotori del comitato “emergenza Covid19 ospedale di Licata” comunichiamo che l’ordine dei due ventilatori polmonari per terapia intensiva è stato concluso, attendiamo ora che venga realizzato, consegnato e reso operativo all’ospedale di Licata (speriamo il meno possibile)!!! La conferma era giunta venerdì, ma abbiamo aspettato oggi, la Domenica, perché normalmente è il giorno del riposo e della serenità familiare, e con questo messaggio, vi vogliamo dare un momento di ottimismo, di speranza e di serenità. Oltre ai due ventilatori polmonari, abbiamo acquistato e continueremo ad acquistare quello che serve per rendere il Nostro ospedale un luogo adatto per la prevenzione e la cura di chi vive nel nostro territorio, per non sentirci cittadini “minori”!!! Ci stiamo adoperando con il resto dei fondi ad acquistare macchinari salvavita per il reparto di Pediatria, per fare in modo che a Licata si possa partorire e nascere in sicurezza senza correre rischi in questo delicato momento.

Accettiamo consigli e suggerimenti per migliorare il sistema ospedaliero attraverso le nostre azioni di cittadini attivi e propositivi, per questo scriveteci alla mail: raccoltaospedalelicata@gmail.com.

Siamo pronti a ricevere informazioni, consigli, richieste di aiuto di qualsiasi genere. Vorremmo continuare ad essere a disposizione della città e dei cittadini!!!

Comitato emergenza covid19 ospedale di Licata