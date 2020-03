Il CCA Asp: “Preoccupati per sistemazione pazienti Covid 19 a Sciacca ed Agrigento”

Con una Nota inviata all’Assessore Regionale della salute e al Prefetto di Agrigento, la Presidente del CCA dell’Asp di Agrigento Maria Grazia Cimino ha manifestato il suo punto di vista sul trattamento dei pazienti affetti da Covid 19.

Anche il Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp di Agrigento intende manifestare pubblicamente il proprio punto di vista in merito alle decisioni che si stanno assumendo per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19.

Nel più ampio spirito di collaborazione e di serena interlocuzione, il CCA ha chiesto ulteriori informazioni all’Asp palesando la preoccupazione derivante dalla scelta di sistemare nei PP.OO. di Sciacca e di Agrigento i pazienti contagiati dal virus.

Tale sistemazione creerebbe uno stato di promiscuità molto pericoloso con inevitabili ricadute sulla sicurezza all’interno di quelle strutture.

Dedicare Aree al trattamento in via esclusiva dei pazienti COVID-19 sarebbe la soluzione più efficace. Questa, in sintesi, la richiesta formulata alla dirigenza aziendale agrigentina.