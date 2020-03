Continua la solidarietà, la Guardia Costiera Ausiliaria ha raccolto beni di prima necessità

Si moltiplicano i gesti di solidarietà in città. Stamane i volontari della Guardia Costiera Ausiliaria Centro operativo di Licata hanno effettuato una raccolta di beni alimentari di prima necessità per i più bisognosi. “Dopo l’appello del Comando della Municipale anche noi abbiamo deciso di effettuare una raccolta di generi alimentari tramite auto-tassazione. Stamani durante la raccolta abbiamo avvertito il calore della città – si perché durante la raccolta in molti , senza alcuna richiesta, ci fermavamo donandoci quello che potevano. A queste persone noi vogliate dire GRAZIE di vero cuore – i piccoli gesti fanno la differenza.

Da domani inizierà la distribuzione tramite segnalazione dei Servizi Sociali”.