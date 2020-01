Presunta meningite trattata in ospedale, ventunenne trasferito a Caltanissetta

Presunto caso di meningite trattato al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Sabato scorso un ventunenne licatese si è presentato in reparto con sintomi che hanno fatto pensare subito ad una possibile meningite. Il personale medico e paramedico in turno al Pronto soccorso della struttura sanitaria di Contrada Cannavecchia, dopo averlo visitato, ne ha disposto rapidamente il trasferimento all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è stato successivamente ricoverato nel reparto di Malattie Infettive e dove sarebbe stata confermata la prima diagnosi fatta a Licata. Il giovane adesso sta bene e ha superato la fase acuta di una meningite di tipo virale. Medici e infermieri venuti a contatto con il ventunenne licatese sono già stati sottoposti alla profilassi prevista dal protocollo sanitario in casi simili. E’ molto probabile che la profilassi venga estesa anche ai familiari o ad amici e conoscenti che possono essere stati in contatto con il giovane nel periodo immediatamente antecedente al ricovero ospedaliero di sabato.