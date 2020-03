Non c’è limite alla stupidità: svaligiata una scuola del Comprensivo Leopardi

E’ il dirigente scolastico Maurizio Buccoleri a rendere noto che “Come se non bastasse, in uno dei plessi scolastici che dirigo ho sibìto in questi giorni il furto di 3 proiettori per lim. Il valore commerciale per queste ‘belle persone’ penso sia prossimo a zero € ma l’effetto immediato è che i miei alunni e i docenti non potranno utilizzare la tecnologia a scuola. Prima che qualcuno dica ma videosorveglianza … LA SCUOLA NON RICEVE SOLDI DA QUASI 4 ANNI e senza soldi non si compra neanche 1 gessetto”.