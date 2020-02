Scrimali e Aronica “aprono” al Sindaco Galanti

Si allarga la maggioranza in Consiglio comunale del Sindaco Galanti. Scrimali e Aronica hanno reso noto il loro sostegno all’Esecutivo.

I sottoscritti consiglieri comunali Scrimali Calogero e Aronica Gaetano, comunicano che essendo venute meno le condizioni di incompatibilità politiche che, fino a questo momento, non ci consentivano di condividere il progetto politico portato avanti dall’Amministrazione in carica, da questo momento sentono forte la necessità di contribuire fattivamente a mettere in campo ogni azione utile a risolvere le tante problematiche che attanagliano la nostra città. E’ utile rammentare che le condizioni di cronica sofferenza di natura economico-finanziaria e l’altro problema legato alle difficoltà dovute al restringimento delle risorse della pianta organica impongono assunzioni di responsabilità straordinarie, per evitare in ogni modo che a pagare le conseguenze di una possibile condizione di dissesto finanziario, travolgerebbe l’economia e lo stato sociale della nostra città. Ci auguriamo che lo stesso spirito che ha promosso la nostra iniziativa possa essere condiviso da altre rappresentanze in seno al consiglio comunale. Oggi non può essere il momento delle polemiche ma delle proposte e del contributo personale per la soluzione delle tante problematiche presenti e patite dalla nostra collettività, come sempre abbiamo fatto. Questo abbiamo fatto anche quando eravamo seduti sui banchi dell’opposizione ed in quest’ultimo caso anche votando ed appoggiando atti che andavano nell’interesse supremo ed esclusivo della nostra città.

Calogero Scrimali e Gaetano Aronica