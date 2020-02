Sanificazione scuole, Pullara: “Andavano chiuse anche le superiori”

“Apprendo con grande stupore e resto sbigottito dalla scelta adottata dal sindaco di Licata Giuseppe Galanti di disporre, per la giornata di domani, la chiusura soltanto delle scuole elementari e medie non tenendo conto degli istituti superiori”.

È quanto dichiara il deputato regionale ĺ’On.Carmelo Pullara capogruppo popolari e autonomisti all’Ars.

“Alla luce di questa decisione-dichiara Pullara- ritengo che il sindaco Galanti si riveli ancora una volta inadatto ad amministrare una città mettendo in pericolo tantissimi giovani che frequentano gli istituti superiori di Licata e non comprendendo i risvolti e quello che è il momento contingente. Rimango sbigottito-aggiunge Pullara -di fronte a questa decisione che non ho come definire di chiudere soltanto le scuole elementari e medie che sono di pertinenza comunale. E perché non chiudere anche gli istituti superiori? Il sindaco, ricordo, è la massima autorità sanitaria e in quanto tale non avrebbe dovuto adottare una scelta del genere, come se il pericolo avesse una età. Invito immediatamente-conclude Pullara- il primo cittadino a porre rimedio a questa scelta e a disporre la chiusura di tutte le scuole comprese quelle superiori procedendo alla disinfezione di tutte le scuole di ogni ordine e grado”.