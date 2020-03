Solidarietà sempre più estesa, “La Briglia” adotta la pizza sospesa

Un gesto di solidarietà è sempre importante, ancor di più in questi momenti ed è per tale ragione che “Pizzeria La Briglia” ha deciso di adottare ogni venerdì e sabato la “pizza sospesa”. Obiettivo dell’iniziativa è di coinvolgere la collettività nelle opere di aiuto che già da tempo, e in sordina, adottano i titolari dell’attività verso cittadini bisognosi. Oggi si è deciso di coinvolgere chi deciderà di acquistare una pizza e lasciarla in sospeso verso chi ne potrebbe gioire perché in difficoltà. Qualora si conosca l’indirizzo sarà il rider a consegnarla a domicilio, se invece è per sconosciuti sarà il titolare ad informare ad ogni chiamata sul numero delle pizze in sospeso che ci saranno e a consegnarle a chi ne vorrà usufruire. “Inoltre, ed ancora più importante gesto di solidarietà, sarà il costo della “pizza sospesa”, in quanto sarà ripartito tra pizzeria La Briglia e il benefattore che chiamerà, in modo da contribuire con un gesto di sana solidarietà. Consapevoli delle tante famiglie in difficoltà a Licata stiamo cercando di dare il nostro contributo su più fronti possibili”.

Nonostante per le partite Iva non sia un buon momento, e La Briglia sia aperta solo il venerdì e il sabato per scelta e tutela della salute propria e degli altri, il titolare Angelo Perez, su input della moglie Gloria Incorvaia, già attiva con iniziative di solidarietà attraverso le associazioni di cui fa parte, intendono offrire il servizio in questo due giorni, ma al contempo aiutando gli altri. Un’ idea volta alla speranza che tale propositivita’ possa essere trasmessa anche a chi aderirà a tale iniziativa.