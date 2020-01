Si interviene sulle caditoie, limitazione al traffico in via Palma

Hanno avuto inizio lavori urgenti per il ripristino della funzionalità di caditoie, griglie e inghiottitoi per la raccolta delle acque piovane, in via Palma nel tratto compreso tra via Dora e via Tevere.

Allo scopo di consentire la sicura esecuzione delle opere e la tutela della pubblica incolumità, con propria ordinanza il Responsabile dell’Area P.O. n° 10 – Polizia Municipale, ha fissato delle norme per limitare il traffico nel tratto di via Palma interessato dalle opere a realizzare, per il periodo dal 27 Gennaio al 7 Febbraio 2020.

Con l’ ordinanza è disposto:

1. l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione, su metà carreggiata di via Palma, nel tratto compreso tra Via Dora e via Tevere, per il periodo 27 Gennaio – 7 Febbraio 2020 e, comunque, fino ad ultimazione dei lavori, nella fascia orario 7 – 17;

2. l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su metà carreggiata di Via Palma, nel tratto compreso tra la Via Montevideo e la Via Can. Morinello, dal 27 Gennaio al 7 Febbraio 2020 e, comunque, fino ad ultimazione dei lavori suddetti, nella fascia orario 07 – 17;

3. autorizzazione delle necessarie ed opportune regolazioni del transito veicolare nella zona interessata dall’attività summenzionata alle condizioni di seguito riportate:

a) predisposizione di apposita segnaletica ai sensi del Nuovo Codice della Strada;

b) obbligo della ditta di predisposizione di accorgimenti (segnaletica, segnalazione e recinzione degli scavi, fanali luminosi per la segnalazione nelle ore notturne ecc,), atti alla materiale rappresentazione dell’ordinanza e necessari al corretto svolgimento dell’attività di messa in sicurezza ed alla tutela della pubblica incolumità, in modo da garantire in ogni caso il libero accesso ai residenti ed il normale e sicuro flusso veicolare nella complessiva zona d’ambito interessata dai lavori, anche mediante la segnalazione di eventuali percorsi alternativi e in modo da garantire, in ogni caso l’eccezionale transito di mezzi di soccorso/emergenza e perciò compatibilmente con la fattibilità tecnica.