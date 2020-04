“Danzando nel silenzio”. Un progetto no profit realizzato in collaborazione con Gianni Viterbo, Maurizio Albano, il Sindaco Pino Galanti, l’ass. Andrea Burgio, Dalia Bennici, Elena Lombardo e Debora Giambra che sono le danzatrici.

Possa essere questo video un messaggio di speranza e come dice il testo di Maurizio Albano:

In questo nostro mondo tutto inizia e tutto finisce.

Ed anche questo silenzio finirà, così come è arrivato se ne andrà via, e come tutte le cose che arrivano prepotentemente, se ne andranno solo dopo averci insegnato qualcosa.

Ecco, allora potremo dire, nonostante molti dei nostri cari ci hanno lasciato, che grazie anche al loro sacrificio, potremo essere persone migliori.