Sindacato UGL, Roberto Lauria nuovo dirigente

Nuovo dirigente sindacale per la federazione Unione Generale del Lavoro. Si tratta del dipendente in forza al Comune di Licata Roberto Lauria. A comunicare la nomina è la stessa organizzazione sindacale per mezzo di una nota. “A seguito del rinnovo degli organismi Dirigenziali Provinciali della scrivente Federazione – si legge nel documento – con la presente, si comunica che il signor Lauria Roberto è stato nominato Dirigente Sindacale di questa Organizzazione Sindacale della Federazione UGL Autonomie. Allo stesso spettano le prerogative previste dal C.C.N.E.L. ed è abilitato a svolgere e promuovere attività sindacale nell’interesse e per la crescita dell’Unione Generale del Lavoro e rappresentare detta sigla sindacale nei tavoli di concertazione sindacale”. La comunicazione dell’avvenuta nomina è stata indirizzata al Sindaco Pino Galanti, alla Segreteria Generale del Comune e all’ufficio di Presidenza del Consiglio comunale a cui è stato richiesto di “dare accesso ai propri uffici nell’ambito delle competenze attribuite ai Dirigenti Sindacali”. L’incarico affidato a Lauria è operativo da un mese.