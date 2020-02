Coronavirus, la Lega chiede sanificazione delle scuole licatesi

Coronavirus, la sezione locale della Lega chiede al Comune la sanificazione degli istituti scolastici cittadini.

Poiché le scuole di ogni ordine e grado del territorio non possono essere lasciate a gestire da sole pulizie straordinarie degli ambienti scolastici, si invita l’amministrazione a provvedere, di concerto con le ex province, ad una sanificazione dei suddetti ambienti, nonché a dotare, come peraltro previsto dalla circolare del Ministero della Salute, gli uffici pubblici di disinfettante e di garantire distribuitori e gel con alcol 60/85 %

Sezione Lega Salvini Premier, Licata.