Edilizia scolastica, Galanti: “Merito all’onorevole Tardino”

Il Sindaco Pino Galanti interviene in replica all’europarlamentare Annalisa Tardino.

Ringrazio l’On. Tardino che a suo tempo segnalò il bando nazionale per il rifacimento dei solai degli istituti didattici. Nessuna volontà di protagonismo da parte della mia amministrazione, ma solo voglia di comunicare il lavoro svolto nel quotidiano dall’ottimo assessore Violetta Callea. Dando merito all’On. Tardino della sua disponibilità al dialogo e a costruire insieme opportunità per la nostra città, le rinnovo l’invito a continuare a farsi avanti per il bene della città qualora venisse a conoscenza di ulteriori opportunità di sviluppo, specialmente se utili a risolvere i tanti macro problemi strutturali della nostra comunità. Cara Annalisa a a Licata sei sempre benvenuta al di là di ogni scelta o schieramento partitico. Oggi Licata ha bisogno più che mai dell’aiuto di tutti, in primis del tuo che sei una ragazza preparata e disponibile, oltre che rappresentante di una istituzione importante!

Pino Galanti – sindaco di Licata