Pubblicità

Presa di posizione del circolo locale della Lega Salvini Premier che chiama in causa il Sindaco Pino Galanti.

Egr. sig. Sindaco, stante alle ultime negative indiscrezioni che giungono ai cittadini, Le chiediamo di chiarire alla città se effettivamente si corre il rischio di perdere i 25.000.000 di euro finanziati per i patti territoriali, atteso che entro dicembre di quest’anno i lavori finanziati dovrebbero essere progettati, appaltati, consegnati ed eseguiti.

Se ciò dovesse rispondere a verità, per il bene della città, la invitiamo ad astenersi da ogni inutile polemica ed a dedicarsi seriamente ed alacremente al suo lavoro di sindaco, per non far perdere anche questi finanziamenti.

Se, malauguratamente, anche questi fondi dovessero svanire i licatesi non potranno fare a meno di addebitare a lei, al suo entourage ed a chi lo sostiene politicamente tutta la responsabilità.

Lavori per la città e non contro chi onorabilmente lavora per essa.

Il circolo cittadino Lega Salvini Premier