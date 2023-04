Pubblicità

Il partigiano Raimondo Saverino è stato ricordato – come ogni anno – anche in altri Comuni della Penisola in occasione del 25 Aprile giornata dedicata alla Liberazione. Borzonasca, in provincia di Genova, con una sentita cerimonia ha ricordato anche quest’anno il partigiano nato a Licata e perito in Liguria. Diversi gli amministratori presenti.