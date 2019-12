Vandali in azione al cimitero di Marianello. Durante la notte scorsa, qualcuno si è introdotto nel camposanto sfogando la propria rabbia sulle macchine elettriche della Polizia Municipale parcheggiate all’ingresso del presidio. L’amara scoperta questa mattina all’apertura del cimitero dai custodi e dai volontari in servizio. Lesionati i vetri delle macchine elettriche e una parte della carrozzeria. Non c’è pace nemmeno a Natale.