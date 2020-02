Coronavirus, chi parte da e per le zone colpite dovrà comunicarlo

A seguito di quanto disposto dal Governo con il decreto relativo alle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla GU n° 45 del 23/2/2020, e di quanto comunicato dal Prefetto di Agrigento con circolare n° 1/2020, il Sindaco, nella qualità di massima autorità sanitaria locale, invita in via precauzionale tutti coloro che sono stati interessati da spostamenti da e per le zone delle regioni Lombardia e Veneto colpite da COVID (Coronavirus) 2019, a comunicare immediatamente i loro movimenti, la data di partenza per le zone indicate e quelle di arrivo a Licata al numero 0922/772265 allo scopo di consentire alle Autorità Sanitarie di attuare tutte le operazioni necessarie individuate dal Ministero della Salute.

Considerata la delicatezza e l’importanza dell’argomento, ai fini di una più efficace azione di prevenzione e di tutela della propria e pubblica salute, l’Amministrazione comunale fa appello al senso civico e di responsabilità, di fattiva collaborazione di ognuno, invitando infine tutti a non creare inutili allarmismi.