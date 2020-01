Viaggio di nozze rovinato, il Tribunale dà ragione ad una coppia di sposini licatesi

Viaggio di nozze rovinato per una coppia di sposini licatesi che però, con l’assistenza legale dell’avvocato Francesco Carità, sono riusciti ad ottenere quantomeno un importante risarcimento danni a seguito di una sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento. La vicenda è relativa ad un viaggio di nozze con destinazione New York acquistato con la formula “package” (pacchetto turistico). Viaggio fin da subito complicato in quanto i neo coniugi licatesi subivano un ritardo nella consegna dei bagagli sia al loro arrivo a New York sia al loro ritorno a Catania ed una perdita delle occasioni di relax previste per i loro primi giorni di vacanza. Con la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, il Tour operator è stato condannato a risarcire a favore dei coniugi licatesi la complessiva somma di ottomila duecento euro, oltre al pagamento delle spese legali. Ha dichiarato il diritto del Tour Operator di rivalersi nella misura di 1/3 nei confronti delle compagnie aeree responsabili dello smarrimento e danneggiamento dei bagagli. Il Palazzo di Giustizia agrigentino ha sancito infatti che “il disagio diffuso causato principalmente dall’avvenuto smarrimento dei bagagli all’arrivo all’aeroporto di New York li ha costretti ad acquistare beni di prima necessità e ad affrontare la prima parte del viaggio di nozze privi di ciò che avevano ritenuto utile e necessario per la loro vacanza. Ad avviso del Giudicante l’aver iniziato la vacanza (altrimenti detta “luna di miele”) con un imprevisto di tale portata ha condizionato psicologicamente ma anche nella sostanza gran parte del viaggio”. Da lì il risarcimento danni chiesto e ottenuto dall’avvocato Francesco Carità poiché “il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato un difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore e ad un risarcimento adeguato per qualunque danno patrimoniale che può aver subito in conseguenza del difetto di conformità”.