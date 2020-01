Licata (con scuole e Giunta) presente alla Manifestazione sulla viabilità di Agrigento

Anche gli alunni dell’IISS F. Re Capriata di Licata presenti alla manifestazione di oggi ad Agrigento per manifestare contro l’isolamento infrastrutturale della provincia. A rappresentare l’Istituto la classe V A indirizzo A.F.M accompagnati dal prof. Giuseppe Glicerio. La marcia, organizzata dalla Chiesa agrigentina e dai Sindacati, si è svolta lungo la statale 640 che collega Porto Empedocle a Caltanissetta per chiedere al governo nazionale e regionale di eliminare lo stato di isolamento in cui versa l’intera provincia. Gli alunni dell’Istituto sensibilizzati dai docenti, hanno deciso di manifestare per evidenziare la loro insofferenza al cattivo stato in cui riversano le strade agrigentine, che penalizzano da anni la città sotto ogni profilo. A sfilare al loro fianco anche il Sindaco di Licata dott. Giuseppe Galanti accompagnato da diversi componenti la Giunta e dal Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Russotto.