Il Rotary Club di Licata presieduto dall’Ing. Mario Giuliana, scende a tutto campo per contribuire ad affrontare l’emergenza coronavirus e, per rispondere alle esigenze sanitarie delle Comunità del Territorio di pertinenza, ha provveduto nei giorni scorsi alla fornitura di un congruo numero di mascherine chirurgiche distribuite a tutti i Medici di Base, ai Medici Pediatri, alle Guardie Mediche di Licata e Palma di Montechiaro. Un ulteriore quantitativo di mascherine chirurgiche sono state, altresì, consegnate dal Presidente Mario Giuliana alla Comunità Alloggio per Anziani Giulia Sillitti di Ravanusa e alla Stazione Carabinieri di Campobello di Licata a cura del socio del Rotary Carmelo Ciotta. Mentre al reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Licata diretto dal Dr. Angelo Cutaia sono stati recentemente consegnati un Monitor Multiparametrico e uno Zaino Emergenza a cui si aggiungerà, a breve, la fornitura di 9 Pulsossimetri con annesse 24 batterie. Il Sodalizio ha, altresì, in corso di definizione, l’approvvigionamento sempre per il Reparto di Cardiologia di 4 Doppi Flussimetri per Ossigeno, 15 Maschere Sanitarie con filtro per Operatore e 1 Trasmettitore Telemetrico. In data odierna ulteriori 300 mascherine del tipo FF.P.2 destinate al Personale Sanitario del Pronto Soccorso e del Presidio Ospedaliero di Licata sono state fornite al Primario Dr. Maurizio Damanti, erano presenti alla consegna in rappresentanza del Club il VicePresidente Baldassare Santoro e il Segretario Nello Alescio. Molteplici sono stati i ringraziamenti e gli apprezzamenti indirizzati al Rotary Club di Licata da parte dei vari Responsabili dei Reparti Ospedalieri, dai Medici e dal Personale Sanitario di Licata e Palma di Montechiaro. “Queste donazioni – precisa il Dr. Baldassare Santoro addetto anche alle pubbliche relazioni del Club – per un’impegno di oltre 6.000 euro sono state effettuate grazie alla diretta elargizione dei Soci del nostro Sodalizio, da sempre solidali e sensibili alle esigenze delle nostre Comunità e in particolar modo in questo difficile periodo, per contribuire a fronteggiare questo nemico invisibile, che ha raggiunto anche il nostro territorio mietendo delle vittime. Infine – conclude – porto, mio tramite, un sentito pensiero di solidarietà del nostro Presidente Mario Giuliana, del Direttivo e di tutti I Soci del nostro Rotary Club, rivolto alle tante persone maggiormente colpite che vivono momenti di grande difficoltà e di disagio, come a tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri e personale tecnico ausiliario, alle forze dell’ordine, che con grande competenza e abnegazione stanno offrendo un contributo straordinario per lenire le sofferenze e per sconfiggere l’infezione”.