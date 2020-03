Coppia di tedeschi sbarcati a Messina, la Municipale: “Abbiamo i nomi”

Lo sbarco notturno filmato in diretta dal Sindaco di Messina De Luca ha riguardato anche una coppia di tedeschi diretti a Licata. Le informazioni sono state trasmesse alla Municipale che ha provveduto all’identificazione delle due persone e alla relativa messa in quarantena.

“Vorrei rassicurare i Cittadini circa il fatto che appresa la notizia che una delle auto “controllate” allo sbarco di Messina sarebbe diretta a Licata, proveniente dalla Germania, abbiamo prontamente contattato i Colleghi di Messina per avere conferma ed in caso affermativo acquisire le generalità degli occupanti della vettura. Sarà nostra cura raggiungere queste Persone, assicurarci che si registrino all’ASP e soprattutto che osservino la quarantena domiciliare di 14 giorni. A seconda della motivazione dello spostamento si valuterà se ricorrerà uno dei casi previsti per la segnalazione alla Procura.

Abbiamo già i nomi. L’Amministrazione di Messina li ha trasmessi direttamente al Vice Sindaco di Licata, Avv. Montana.

Domattina gli Interessati riceveranno la visita della Polizia Municipale di buon’ora”.