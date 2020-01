Riuso acque reflue, la decisione slitta al 29 Gennaio

Dopo ripetuti solleciti dell’Amministrazione comunale, presso il Dipartimento Acque e Rifiuti a Palermo, si è tenuta la conferenza di servizi decisoria finalizzata all’acquisizione dei pareri sul “Progetto Impianto di Affinamento per il riuso agricolo delle acque reflue depurate” ubicato in località Spiaggia Ripellino, presentato dal Consorzio Agricolo CORA.

Alla conferenza presieduta dall’ing. Marcello Loria, Dirigente del Servizio 1 Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale hanno partecipato il Sindaco Giuseppe Galanti, il Responsabile della P.O. n° 6, Angelo Cambiano e l’esperto del Sindaco Salvatore Licata.

Presenti all’incontro anche alcuni rappresentanti del Consorzio CORA, i due Commissari di Girgenti Acque Gestione Commissariale, dell’ATI Idrico e dell’ARPA Regionale.

Seppure invitato sono stati assenti l’ASP di Agrigento e dell’Autorità di Bacino, motivo per cui la Conferenza è stata riconvocata per giorno 29 Gennaio 2020, alle ore 10,30.

Dall’incontro è emerso il consenso unanime dei presenti sul progetto di cui sopra, il cui parere definitivo dovrà scaturire mercoledì prossimo in occasione della seduta conclusiva, trattandosi di Conferenza di Servizi Decisoria.