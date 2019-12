Nasce “Noi per Licata”, gruppo consiliare a sostegno del Sindaco

Nuovo gruppo consiliare a sostegno del Sindaco Pino Galanti. Ecco la nota.

Alla luce della nuova geografia politica e della necessità di supportare l’amministrazione comunale per offrire alla Città servizi sempre migliori ed il rinnovamento che merita, abbiamo costituito il gruppo consiliare Noi per Licata, composta dai consiglieri: Gabriella Di Franco, Gianni Morello e Salvatore Posata. Onoreremo il nostro mandato al sevizio dei cittadini come fatto dalla nostra elezione, e coerentemente con l’indirizzo politico che ci vede dalla nostra elezione al fianco del Sindaco Galanti.