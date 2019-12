Galanti perde i pezzi, anche Vera Lauria passa all’opposizione

Vera Lauria prende le distanze dall’Esecutivo guidato dal Sindaco Pino Galanti.

A distanza di un anno e mezzo dall’insediamento dell’amministrazione Galanti ritengo che non ci siano più le condizioni politiche e amministrative per sostenere questa amministrazione. Tracciando un bilancio dell’attività svolta, ad oggi, non sono stati raggiunti gli obiettivi che fin da subito ho esposto al sindaco e alla sua giunta e che avrebbero dovuto perseguire con urgenza e nell’immediato, riscossione dei tributi, raccolta differenziata, progettualità, per citarne alcuni. Dispiace constatare che anche in altri settori i risultati ottenuti non sono stati soddisfacenti. Fin dall’inizio ho sostenuto l’amministrazione Galanti, credendo in questo progetto e nella possibilità di poter rilanciare il futuro della nostra città, sebbene consapevole che si trattasse di un percorso molto difficile e tortuoso. Anche nel mese di agosto, quando il nostro Comune è stato scosso da un terremoto politico ed il sindaco mi ha chiesto di sostenerlo, ho deciso con senso di responsabilità di appoggiare la nuova amministrazione, credendo che potesse dare uno slancio propulsivo e propositivo all’azione amministrativa, che si potesse invertire la rotta. Purtroppo così non è stato. Ho agito sempre in buona fede e con il solo fine il benessere della collettività, che continuerò a perseguire anche tra le fila dell’opposizione, un’opposizione costruttiva e responsabile, votando gli atti proposti dall’amministrazione che riterrò utili per la città, sempre a disposizione per l’interesse pubblico.

Vera Lauria