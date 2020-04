Un intervento di Melania D’Orsi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle.

Non serve e non piace ai licatesi né tantomeno al gruppo locale del m5s che ho l’onore di rappresentare in consiglio comunale, il teatrino a cui stiamo assistendo tra onorevole, sindaco, giunta ed alcuni consiglieri comunali. Fino a qualche mese fa erano un tutt’uno con lo slogan la Regione in Comune adesso con i loro atteggiamenti e le loro scenette allontanano sempre più i cittadini dalla politica.

Nello scorso mese di novembre l’ex Sindaco Angelo Cambiano ha reso noto che giacevano “indisturbati” presso il Dipartimento Ambiente, da oltre due anni, dei fondi poc (programmi operativi complementari) destinati al Comune di Licata pari a 30 milioni di euro.

Purtroppo con grande dispiacere apprendiamo che ancora nessun progetto è stato presentato dal Comune di Licata e nessuna ulteriore promessa di finanziamento con tanto di passerella del 20 novembre 2019 è stata mantenuta dal Presidente della regione Musumeci.

Apprendiamo altresì che una norma inserita nella legge di stabilità regionale in fase di approvazione all’Ars potrebbe destinare i fondi poc alle necessità derivanti dall’emergenza sanitaria ed economica in corso.

Ci chiediamo, se il Sindaco e l’Onorevole oltre alle polemiche riescano a non far perdere questa grande opportunità alla città, opportunità ottenuta grazie ad un grande lavoro della precedente amministrazione. Chiediamo a loro di impegnarsi per la nostra comunità e smetterla di dare un triste spettacolo ai cittadini licatesi e siciliani che sono costretti a leggere, con stupore, grotteschi comunicati, fatti di reciproche accuse e vuoti di contenuti.

Melania D’Orsi – Movimento 5 Stelle