Tampone negativo per il commerciante licatese deceduto la scorsa settimana

Tampone negativo. E’ questo l’esito degli esami eseguiti sul corpo del commerciante licatese di mezza età deceduto sul finire della scorsa settimana. Come i medici avevano supposto fin dai primi momenti successivi alla morte, a causare il decesso sono state cause naturali. Il tampone ha escluso del tutto la possibilità che lo sfortunato commerciante avesse contratto il Coronavirus. Questa eventualità era stata palesata poichè l’uomo avrebbe potuto essere stato in contatto con uno dei tre contagiati licatesi.