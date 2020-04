Al netto di tutte le diatribe a cui da giorni assistiamo sul web, noi consiglieri comunali, Piera Di Franco, Vera Lauria e Francesco Moscato, vorremmo richiamare l’attenzione di tutte le forze politiche su ciò che davvero serve alla nostra città per ripartire in seguito a questo momento di emergenza sanitaria tradottasi già in emergenza sociale ed economica. Ben vengano gli aiuti nazionali, regionali e la sospensione dei tributi locali, ma è bene che si proceda immediatamente anche all’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e di quello preventivo del 2020. Ricordiamo a noi stessi e all’amministrazione che solo dotando la città di uno strumento finanziario potremo smettere di fare inutili chiacchiere e iniziare a programmare, progettare e accedere a finanziamenti per noi indispensabili. Capiamo gli sforzi che l’amministrazione sta facendo per distribuire ai più bisognosi i viveri raccolti dai vigili urbani e donati dagli stessi cittadini, che ringraziamo, ma se non si ricomincerà a programmare, i viveri presto finiranno e la città non avrà più le forze per rialzarsi. Prendiamo esempio dai nostri concittadini, continuiamo a partecipare ad azioni solidali e facciamolo in sordina, come è giusto che sia.

I Consiglieri Comunali Piera Di Franco (presidente della commissione bilancio), Vera Lauria e Francesco Moscato