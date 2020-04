Sospiro di sollievo all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Si sono infatti rivelati per fortuna infondati i timori di un presunto contagio da Sars Covi 2 per un anziano licatese giunto in ospedale con i sintomi della polmonite. L’uomo è stato trattato all’interno della tenda pre-triage. L’esito della Tac ai polmoni ha dato esito negativo già la notte scorsa. Ulteriori esami svolti questa mattina hanno definitivamente scongiurato ogni eventualità di contagio da Coronavirus.