Raccolta fondi ospedale, si procede a gonfie vele

Procede a gonfie vele la raccolta fondi promossa dalla sezione locale della Confcommercio per potenziare l’ospedale San Giacomo d’Altopasso. “La raccolta fondi per l’acquisto di quanto necessario (ventilatori dip e strumentazione) procede in maniera sorprendente, il grande cuore dei cittadini del comprensorio licatese, ci sta dando una grande opportunità e responsabilità. Siamo già in contatto con aziende e distributori per accelerare i tempi per consegnare quanto serve al nostro ospedale. Siamo sempre in stretto contatto con il direttore sanitario locale Dottore Asaro, e con la dirigenza dell’Asp di Agrigento per fornire quanto più serve ai presidi ospedalieri”. Queste sono le parole del dottore Di Mino, che insieme a un gruppo di giovani e volenterosi licatesi (dottore Agnello, signor Castrogiovanni, architetto Curella, rag. Di Mino, avvocato Iacopinelli, avvocato Pisano, signor Salviccio) sta raccogliendo fondi per fronteggiare l’emergenza covid19. “Ora, continua il dottore Di Mino, è il momento del massimo sforzo, cercare di realizzare tutto ciò in tempi brevi, le associazioni e le attività economiche si sono attivate oltre che con gli aiuti economici anche con le risorse di contatti per realizzare in tempi brevi tutto questo, chiediamo un tavolo tecnico immediato per realizzare velocemente tutto questo, poiché l’emergenza deve essere affrontata in maniera decisa”.