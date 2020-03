Fake Contagio mercato ortofrutticolo, due donne denunciate dalla Municipale per procurato allarme

La diffusione di audio relativi a un presunto contagio all’interno del mercato ortofrutticolo di via Giarretta, da cui si è innescata una psicosi generale in giro per la città, è costata la denuncia a due donne licatesi da parte della Polizia Municipale. Secondo il comando di Piazzale Libia diretto da Giovanna Incorvaia, le due licatesi avrebbero infatti scatenato ingiustificatamente il panico e sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per procurato allarme. La Municipale di Licata ieri aveva annunciato che “Si sono diffuse voci circa la imminente chiusura del mercato ortofrutticolo.

Informiamo che la notizia è priva di fondamento e che le resse presso le rivendite di frutta e verdura sono ingiustificate oltre che vietate dalle norme anti contagio.

Avvertiamo che chiunque diffonda notizie atte a creare allarme sociale, specie in questo delicatissimo momento sarà deferito all’Autorità Giudiziaria per procurato allarme”.