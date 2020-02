Il Licata testa la capolista in un Liotta da tutto esaurito

È stata una lunga settimana di preparazione dei gialloblu alla gara di domani al Liotta. Stadio che con ogni probabilità sarà sold out. L’attesa è ormai giunta al termine, anche per i sostenitori che si sono mobilitati per assistere ad un appuntamento storico. Davanti ad una cornice di pubblico di ben altra categoria, Licata e Palermo si contenderanno l’intera posta in palio. Tra le mura amiche i licatesi hanno dimostrato di saper imporre il proprio gioco, ottenendo punti salvezza. I rosanero sono chiamati a dare continuità ai risultati per mantenere inalterato il vantaggio sulla seconda forza del campionato. Entrambi i tecnici avranno tutti gli effettivi a disposizione.

Salvatore Cucinotta