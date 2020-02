Carnevale si fa, partenza senza musica per cordoglio al bambino morto a Sciacca

Carnevale si fa, partenza senza musica per cordoglio al bambino morto a...

Sarà un Carnevale un pò più triste ma la festa si farà. La morte del bimbo di Sciacca ha funestato l’avvio della kermesse anche a Licata. Da lì un leggero cambio di programma. Si parte oggi alle 17 con le sfilate dei carri e le esibizioni delle scuole con concentramento in Rettifilo Garibaldi. In segno di rispetto nei confronti del bimbo morto a Sciacca e della famiglia, i carri allegorici partiranno senza l’accompagnamento musicale. Per tutte e 4 le giornate delle sfilate, verrà poi sempre osservato un minuto di raccoglimento.