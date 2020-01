Adeguamento stadio Dino Liotta, amministrazione e Licata calcio si incontreranno domani mattina in Municipio. Il confronto può rappresentare un passo decisivo per capire che margini ci sono tra l’Ente e la principale società calcistica cittadina la cui dirigenza non ha fatto mistero di voler puntare alla gestione dell’impianto di corso Argentina per una crescita sportiva.