Il Licata fa risparmiare i suoi tifosi: ecco il mini abbonamento con vista sul Palermo

Un’agevolazione per i tifosi in vista delle prossime tre partite casalinghe contro Palmese, Corigliano e soprattutto il big match con il Palermo del 12 Febbraio prossimo. Il Licata calcio ha studiato una formula “per fidelizzare la tifoseria e chiamare a raccolta il pubblico in vista delle prossime gare casalinghe”. Modalità e costi sono stati resi noti dalla società gialloblu e prevedono un sostanzioso risparmio in caso di acquisto dell’intero pacchetto per i tre settori del Liotta interessati. Il mini abbonamento prevede questi costi: per la Tribuna vip (quella con i seggiolini) in caso di acquisto del pacchetto da tre partite il risparmio è di dieci euro e costa 40 invece di 50 euro. Risparmio da nove euro per la tribuna A, da 39 a 30 euro. Risparmio da sei euro per la Gradinata: invece che 26 euro, il costo dei biglietti per le tre partite è di 20 euro. La società ha pensato anche alle signore per le quali il settore di riferimento è la Tribuna A e il costo del mini-abbonamento è di 25 euro. Ovviamente il pacchetto può essere acquistato solo entro domenica prima della gara con la Palmese. “Il mini abbonamento per tutte e tre le partite – fa sapere la società – è acquistabile fino alle 14,30 di domenica 26 Gennaio prima dell’inizio della gara con la Palmese, trascorso tale termine i tagliandi per le due partite successive potranno essere acquistati singolarmente nelle consuete modalità”. Il mini-abbonamento tiene conto della maggiorazione dei costi stabiliti per la gara con il Palermo in cui verrà indetta la giornata gialloblu. L’acquisto del pacchetto da tre partite è ovviamente un motivo in più per evitare di rimanere senza tagliando oltre a rappresentare un risparmio non da poco in termini economici per la tifoseria. “Abbiamo pensato ai nostri tifosi – fanno sapere dalla società – perché vogliamo un Liotta pieno”. A questo – come detto – si unisce un importante risparmio in termini economici che permetterà inoltre la possibilità di evitare le code al botteghino in occasione dei prossimi tre match casalinghi del Licata calcio.