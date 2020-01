Agitazione operatori ecologici, Pira: “Perchè il Sindaco ha invertito la rotta?”

Agitazione tra i dipendenti ecologici del cantiere di Licata. Interviene l’ex assessore ai Rifiuti, Antonio Pira.

I dipendenti di Apea sono preoccupati non di passare da una Società a un’altra, hanno paura, e secondo il mio pare è una paura motivata, di entrare in un processo che li porterà sicuramente al default. Non comprendo il perché e le motivazioni che hanno spinto il sindaco Galanti a invertire la rotta che aveva intrapreso cioè la rescissione in danno verso la ditta che nonostante tutti gli adempimenti del comune non aveva avviato la raccolta differenziata causando un danno all’ente. Non si comprende quali responsabilità si potevano addossare al comune.

Non comprendo neppure come il sindaco Galanti abbia intenzione pagare i circa 450 mila euro mensili più i costi dei centri di stoccaggio che non conosco alla nuova ditta, considerato che oggi il comune ha generato oltre 1 milione e mezzo di debito con srr per il mancato pagamento mensile di euro 50.000 di costi di gestione, oltre 1.500 con le discariche con costi inferiori. A inizio della legislatura Galanti era un obbligo sottoscrivere il contratto con la nuova ditta considerato che aveva vinto un bando commissionato da chi ci aveva preceduto. Anche io credevo che purtroppo non avevamo scelta, anche se speravo che questa amministrazione riusciva organizzare l’ufficio tributi che a sua volta avrebbe invertito il 60% di evasione in un almeno 80% di riscosso. Purtroppo l’incapacità amministrativa e forse una volontà politica non ha prodotto i frutti sperati e quindi siamo rimasti inchiodati a una elevatissima percentuale di evasione che forse fa comodo a buona parte della politica. Senza riscossione Tari è impossibile sostenete qualsiasi costo di raccolta rifiuti, quindi il sindaco doveva prima preoccuparsi di avviare l’ufficio tributi, poi una volta garantita la capacità economica poteva avviare qualsiasi processo di differenziata. Oggi chiudendo Apea e sottoscrivendo il nuovo contatto gli effetti immediati saranno i seguenti: una ditta che non percepirà il canone e si fermerà un mese dopo, il paese sommerso dai rifiuti un contenzioso enorme con la nuova ditta e 57 famiglie di Apea che non percepiranno più lo stipendio.

L’invito che rivolgo al presidente Russotto e sindaco Galanti è quello di dimettersi immediatamente chiedere scusa alla città e promettere di non candidarsi più. I danni prodotti sono devastanti. Invito il sindaco pubblicamente ad affermare che la sua amministrazione è in grado di pagare ogni mese il canone per il nuovo servizio di pagare gli stipendi agli operatori e che il servizio non subirà mai degli stop. Diversamente chiedete scusa e andata a casa.

Antonio Pira – Ex assessore Rifiuti