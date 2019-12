Blindare la salvezza, il Licata riceve il Marina di Ragusa

La sfida in programma domani al Liotta alle ore 14:30 chiuderà il girone di andata. A contendersi la posta in palio, saranno Licata e Marina Di Ragusa. Tra le due squadre vi è un divario di tredici punti in classifica. Mentre il Licata si sta affermando tra le protagoniste, essendo in pianta stabile nella zona alta, gli ospiti sono in piena zona playout, in cerca di punti salvezza. Ma come dimostrato nel corso di questo campionato di serie D, ogni partita è aperta ad ogni risultato, occorrerà quindi ai gialloblu cercare di chiudere in bellezza. Per quanto riguarda gli indisponibili, mister Campanella dovrà solo fare a meno dello squalificato Daniello.

Salvatore Cucinotta