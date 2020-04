Nuovo capitolo nello stucchevole balletto sul “quanto guadagna chi” a cui sembra essersi ridotta la politica licatese. Stavolta è il parlamentare regionale a chiedere la pubblicazione della dichiarazione dei redditi all’ex Presidente del Consiglio comunale, Carmelinda Callea.

Non posso che spiacermi delle dichiarazioni del Consigliere Carmelinda Callea che lasciano solo trasparire livore per qualche ricompensa politica o riconferma non avuta.

Nel merito brevemente faccio rilevare che le mie attività in favore di Licata sono evidenti e maggiormente tangibili fino al luglio 2019 poi il percorso intrapreso dall’amministrazione Galanti e dalla maggioranza di Consiglieri Comunali, Carmelinda Callea compresa, ha determinato il tracollo progettuale ed economico dell’ente, compreso la impossibilità di incamerare i numerosi finanziamenti avuti grazie a me: teatro, parcheggio, palazzetto, caditoie solo per fare qualche esempio, ma non concretizzatisi per incapacità amministrativa, politica e gestionale evidenziatasi ulteriormente con assenza di bilancio 2019 ad aprile 2020 inoltrato, un ritardo di oltre 16 mesi. Solo per fare un esempio la vicina Palma di Montechiaro ha adottato a dicembre 2019 il bilancio 2020 e la differenza progettuale concretizzatasi è sotto gli occhi di tutti.

In ordine alla mia indennità io sono disponibile a dare in beneficienza la differenza di quanto guadagnavo prima di essere deputato e dopo, e ne ho dato evidenza con la pubblicazione delle mie dichiarazioni dei redditi. Lei e gli altri politici comunali pubblichino la dichiarazione, come io ho fatto io, e soprattutto la Callea lo faccia anche con riferimento al periodo di Presidenza Consiliare, e diano in beneficienza il di più avuto grazie alla politica.

Infine, su chi debba dire grazie a chi, per la posizione politica occupata, facciamolo giudicare agli altri, licatesi in primis. Infatti, in due anni di consiliatura della Callea non ricordo un intervento ovvero una proposta, piuttosto pensi e ragioni sul perché, magari deciderà di non candidarsi più visto l’aiuto dato alla città ovvero deciderà di farlo lo stesso tanto a pagare, sotto tutti i punti di vista, sono i cittadini in questo caso i licatesi, che le chiedono perché il nuovo parcheggio degli autobus finanziato non si fa?! Perché il teatro finanziato non si ristruttura?! Perché il progetto per la ristrutturazione del Palazzetto già finanziato non si presenta in Regione?!

Insomma Consigliere Callea che ci sta a fare in Consiglio Comunale?!

Carmelo Pullara – parlamentare regionale