Un nuovo monitor multiparametrico è stato donato al P.S. dell’Ospedale San Giacomo D’altopasso grazie all’impegno dei volontari e dei soci di alcune associazioni licatesi. Ed è stato proprio l’Assessore alla Sanità Andrea Burgio che ha voluto sottolineare come il momento di consegna dell’apparecchiatura medica a sostegno degli operatori sanitari, sia il frutto di un valore collettivo che ha visto i tanti soci delle associazioni:

Aido Gruppo Comunale di Licata “Giuseppe Cammalleri”, Cif, Centro Italiano Femminile, Innerwheel club di Licata, Opa, Osservatorio Permanente Antiviolenza, Pia Unione Santa Rita Famiglia Agostiniana di Licata, Associazione comunicare per vivere, Pro Sant’Angelo partecipare autotassandosi, tutti uniti grazie al profondo legame che li accomuna verso il nosocomio licatese. I volontari hanno voluto donare questo macchinario a supporto dell’ospedale sperando che non debba essere utilizzato in questo triste momento ma che rimanga pur sempre un valore aggiunto al nostro nosocomio, un monitor fondamentale per affrontare tutte le emergenze che giungano al pronto soccorso.

Si tratta di un macchinario piccolo, leggero ed affidabile che è indicato per la rilevazione dei parametri vitali. Misura in maniera non invasiva la pressione sanguigna, la saturazione di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca ed acquisisce l’elettrocardiogramma esaminando in tempo reali i valori. Un grande traguardo raggiunto, un semplice gesto di solidarietà, che nasce dal fare volontariato “sul” e “per” il proprio territorio da parte di tutti i componenti e soci di ogni singola associazione sopra citata a favore del nostro ospedale per l’acquisto di questo piccolo ma utile macchinario salvavita.