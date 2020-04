Decine di automobili per strada, assembramenti di persone all’altezza dell’Ufficio postale centrale e delle banche, ressa nelle rivendite pubbliche di prodotti ortofrutticoli, decine di persone a dialogare per strada come se nulla fosse. Sembra che a Licata il lockdown sia finito senza che ne nessuno ce lo ha comunicato.

E allora vanno bene i controlli, i droni e le multe a Pasqua e Pasquetta, ma se negli altri giorni la situazione è quella documentata nella foto a corredo di questo pezzo, si rischia di aver vanificato quanto di buono è stato fatto. E i sacrifici richiesti a chi, con diligenza e senso civico, è chiuso a casa da quasi due mesi per evitare la proliferazione del contagio.