Mercato ortofrutticolo, Montana tranquillizza: “Nessuna chiusura”

Da questa mattina in città circolano audio su una presunta possibilità di contagio di un operatore del mercato ortofrutticolo di via Giarretta proveniente da Piazza Armerina. A riportare la calma è un messaggio del vicesindaco Montana.

“Si informa la cittadinanza che le notizie circolate stamattina sulla prevista chiusura del mercato ortofrutticolo e delle attività commerciali di prodotti ortofrutticoli sono false e prive di ogni fondamento. Nessun provvedimento è stato emesso da parte di nessuna autorità sanitaria e pertanto le attività commerciali dei prodotti ortofrutticoli, continueranno a svolgere regolarmente le previste attività in osservanza alle disposizioni nazionali, regionali e locali. Si invitano pertanto i cittadini a non affollare detti esercizi commerciali poiché non vi è alcuna ragione per farlo”.