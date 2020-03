L’UGL scrive all’Asp: “Si individuino aree extra ospedaliere per le tende”

Una dettagliata proposta dal commissario provinciale dell’UGL Sanità Sebastiano Costanza. Proposta indirizzata dal direttore generale dell’Asp di Agrigento e al direttore sanitario aziendale. Costanza propone la localizzazione di tende per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. “In questi momenti di difficoltà – si legge – vogliate gradire a nome della mia organizzazione sindacale di voler individuare sin da ora un’area extra ospedaliera e fuori dal centro abitato per tutti i presidi presenti nella nostra Provincia, al fine di predisporre una tenda di quelli di tipo Protezione civile, dove i casi sospetti o accertati potrebbero confluire. Tutto ciò – conclude Costanza – potrebbe servire a non contaminare nessun ospedale presente della nostra Asp”.