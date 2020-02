Netturbini, l’agitazione continua. Lunedì assemblea in cantiere

Continua l’agitazione dei netturbini del cantiere di via Umberto secondo. Per lunedì mattina è stata proclamata un’assemblea di due ore al termine della quale non è esclusa la proclamazione di uno sciopero.

Durante il vertice di ieri – secondo quanto scrivono gli operatori ecologici – è stata tenuta una linea differente rispetto a quanto stabilito nell’incontro del 15 Febbraio in Prefettura. “Questa linea – scrivono i netturbini – non risolve le varie questioni prospettate in Prefettura e non rimuove le preoccupazioni che, a tutt’oggi, attanagliano i lavoratori”.