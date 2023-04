Pubblicità

Venti dipendenti del Comune di Palma di Montechiaro indagati per assenteismo sono stati assolti dal Giudice della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara.

Tutti assolti gli imputati del processo scaturito dall’operazione “Torno subito”, l’indagine sui presunti casi di assenteismo al Comune di Palma di Montechiaro.

Si tratta di 20 dipendenti comunali, tra ex lavoratori socialmente utili e capi area, accusati di truffa per essersi allontanati arbitrariamente dal posto di lavoro per faccende personali. Alcuni di loro sono stati assolti “per non aver commesso il fatto” mentre per altri la formula è che “il fatto non sussiste”.

Sulla vicenda è intervenuto il Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino.

“Sono molto contento di questa assoluzione – dice il primo cittadino – che dimostra e di questo ne eravamo convinti da sempre che i 20 dipendenti hanno sempre agito in modo corretto. Al contempo sono stato sempre fiducioso nel lavoro della magistratura. Il Comune si era doverosamente costituito parte civile perché qualora si fossero accertate reali irregolarità l’Ente andava assolutamente tutelato, ma abbiamo sempre sperato che tutto si chiarisse, perché conosciamo la loro dedizione al lavoro. Sono molto felice per i miei dipendenti comunali, perché rappresentano il motore dell’ente che ho l’onore di guidare. Grazie al loro lavoro riusciamo ad ottenere dei risultati straordinari e preziosi per la città di Palma di Montechiaro. “