Pubblicità

Sarà trasmessa in diretta streaming dal canale web Licata 4you web Channel la conferenza dal titolo “La devozione a Maria Santissima Addolorata di Sant’Agostino, dalle origini ai nostri giorni” ospitata dalla Chiesa di Sant’Agostino in occasione dei 20 anni della fondazione della Confraternita dell’Addolorata. Subito dopo la Messa in programma alle ore 18, verrà dato il via (direttamente all’interno della Chiesa) alla conferenza in cui sono previste le relazioni del professore Franco La Perna e del dottore Lillo Lo Greco.

Sarà possibile assistere alla diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Licata 4you web Channel a partire dalle ore 19.