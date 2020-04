Novena in onore di Sant’Angelo Martire in preparazione all’inizio del Giubileo dal 26 Aprile al 4 Maggio 2020, ecco il programma.

Sant’Angelo, testimone del Carisma in cammino Santità e missione nell’ispirazione originaria del Carmelo

Ogni giorno per nove giorni, da una chiesa carmelitana in Italia e Malta, l’Eucaristia e una breve riflessione sulla figura di Sant’Angelo carmelitano e martire. Un appuntamento con la preghiera da diversi luoghi legati alla figura del Santo delle origini carmelitane, luoghi significativi per l’iconografia e per la devozione. L’occasione per trarre ispirazione da quelle origini che hanno segnato otto secoli di storia di una Famiglia religiosa nella Chiesa. La Novena vuole essere come un cammino verso il pozzo di Sant’Angelo, presente all’interno del Santuario a Licata, segno della testimonianza che egli ha dato all’acqua viva che è la grazia di Cristo Signore.

PROGRAMMA

DOMENICA 26 APRILE

alle ore 18:30 dal Santuario di Sant’Angelo di Licata (AG)

Santa Messa presieduta dal M.R.P. Roberto Toni O.Carm.

Priore Provinciale della Provincia Italiana dei Carmelitani

“Tornare alle radici di un’esperienza” spunto di riflessione dal luogo del martirio

LUNEDÌ 27 APRILE

alle ore 18:30 dal Santuario del Carmine di San Felice del Benaco (BS)

Santa Messa presieduta da P. Simone Gamberoni O.Carm.

Rettore del Santuario e Priore della Comunità Carmelitana

“La santità: esperienza di incontro” spunto di riflessione dall’affresco dell’incontro tra Sant’Angelo, San Francesco e San Domenico

MARTEDÌ 28 APRILE

alle ore 18:30 dalla Cappella della Curia Generalizia dei Carmelitani di Roma

Santa Messa presieduta da P. Mario Alfarano O.Carm.

Archivista Generale dell’Ordine dei Carmelitani e Delegato Generale per le Monache e per gli Istituti affiliati

“Il deserto: ascolto e contemplazione” spunto di riflessione dal dipinto di Pietro Testa: Gesù appare a Sant’Angelo nel deserto conservato nella vicina Basilica di San Martino ai Monti

MERCOLEDÌ 29 APRILE

alle ore 18:30 dalla Basilica di Santa Maria Annunziata di Trapani

Santa Messa presieduta da P. Giuseppe Basile O.Carm. Priore della Comunità Carmelitana

“Inviati ad annunciare la Parola” spunto di riflessione dall’accostamento tradizionale Angelo – Alberto

GIOVEDÌ 30 APRILE

alle ore 18:30 dalla Chiesa del Forte Sant’Angelo di Birgu (Malta)

Santa Messa presieduta da P. Charlò Camilleri O.Carm.

Priore della Comunità Carmelitana di Mdina, Consigliere della Provincia Maltese dei Carmelitani e Docente di Spiritualità

“Apostolo della nuova evangelizzazione” spunto di riflessione dal primo luogo di culto Angelano a Malta

VENERDÌ 1° MAGGIO

alle ore 18:30 dalla Chiesa di Santa Maria in Traspontina di Roma

Santa Messa presieduta da P. Gerardo Bonsignore O.Carm.

Penitenziere Straordinario nella Basilica di San Pietro in Vaticano

“Come Maria, essere Chiesa” spunto di riflessione dagli affreschi della Cappella di Sant’Angelo

SABATO 2 MAGGIO

alle ore 18:30 dalla Chiesa di Santa Lucia alla Castellina di Sesto Fiorentino (FI)

Santa Messa presieduta da P. Luca Sciarelli O.Carm. Priore della Comunità Carmelitana e Responsabile Provinciale per la Pastorale Giovanile e Vocazionale

“La fecondità di una vita donata” spunto di riflessione dall’iconografia locale e dall’impegno per l’annuncio di vita vocazionale ai giovani

alle ore 20:30 dal Santuario di Sant’Angelo di Licata (AG)

Lectio Divina

DOMENICA 3 MAGGIO

alle ore 18:30 dalla Chiesa del Carmine Maggiore di Palermo

Santa Messa presieduta da P. Pietro Leta O.Carm. Rettore della Chiesa

“La sequela di Cristo” spunto di riflessione dalla reliquia della Sacra Spina

alle ore 20:30 dal Santuario di Sant’Angelo di Licata (AG)

Adorazione Eucaristica

LUNEDÌ 4 MAGGIO

alle ore 18:30 dal Santuario di Sant’Angelo di Licata (AG)

Santa Messa presieduta da P. Antonino Mascali O.Carm.

Rettore del Santuario e Priore della Comunità Carmelitana internazionale

“Pellegrini al pozzo dell’acqua viva” spunto di riflessione dal pozzo di Sant’Angelo

alle ore 20:00 dal Santuario di Sant’Angelo di Licata (AG)

Primi Vespri Solenni in onore del Santo

Solenni Celebrazioni in onore del Santo

nell’Ottavo Centenario del martirio

dalla Messa Vespertina del 4 Maggio

al Te Deum della sera del 6 Maggio 2020

Le celebrazioni saranno a porte chiuse ed in diretta streaming dalle pagine facebook:

“Ottavo Centenario Sant’Angelo”

“Santuario Sant’Angelo Licata”

sarà possibile rivederle in differita sul canale youtube:

“Santuario Sant’Angelo”