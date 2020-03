Morte licatese di mezza età, avviati protocolli sanitari

Il decesso di un uomo di mezza età nella tarda mattina di oggi a Licata ha comportato l’avvio di una serie di verifiche per la prevenzione del contagio da Coronavirus. Va però precisato che l’uomo era in buone condizioni di salute e non accusava alcun sintomo riconducibile al virus. Era però da due settimane in isolamento fiduciario domestico poichè sembra che abbia avuto contatti con uno dei licatesi contagiati. A Licata è giunta un’ambulanza dell’ospedale di Caltanissetta e sarà personale del Sant’Elia (equipaggiato per la prevenzione da contagio) a trasferire la salma all’obitorio, probabilmente all’ospedale di Agrigento. L’abitazione del deceduto è stata presidiata dalle forze dell’ordine e, non potendo essere esclusa la morte per cause naturali, non è sbagliato pensare che possano essere eseguiti ulteriori esami.